درجال وكاساس يغادران إلى الأرجنتين 

2023/05/18 | 03:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن رئيس الاتحاد عدنان درجال ومدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس، سيغادران إلى الأرجنتين.وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “فجر اليوم الخميس، يتوجه رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال إلى العاصمةِ الأرجنتينية بوينس آيرس، ومنها إلى مدينةِ لابلاتا، وذلك للالتحاقِ بوفد منتخبِ الشَباب المُشاركِ في نهائياتِ كأس […]

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