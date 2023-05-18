شاهد بالفيديو.. الرئيس بايدن يقرر تمديد حالة الطوارئ الأميركية في العراق

2023/05/18 | 04:20 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pk0Azaw2svE

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