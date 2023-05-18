2023/05/18 | 04:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، الأربعاء، إحباط ترويج 55 كيلوغرام من مادة الكوكايين المخدر مخبأة في عدة منازل، والقبض على مروجيها في محافظة جدة، وهم 11 نيجيريا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية: إحباط ترويج 55 كيلوغراما من الكوكايين.. والقبض على 11 نيجيريا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية: إحباط ترويج 55 كيلوغراما من الكوكايين.. والقبض على 11 نيجيريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).