العثور على أربعة أطفال أحياء في الأمازون بعد أسبوعين على تحطم طائرتهم

2023/05/18 | 04:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الكولومبية، الأربعاء، العثور على أربعة أطفال أحياء بعدما فُقدوا منذ أكثر من أسبوعين إثر تحطم طائرتهم في أدغال الأمازون، في "بشرى سارة للبلاد بأسرها"، بحسب وصف الرئيس غوستافو بيترو، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وكتب بيترو على تويتر "بعد جهود بحث شاقة من قبل قواتنا العسكرية، عثرنا على الأطفال الأربعة الذين فُقدوا بسبب حادث تحطم طائرة، وهم على قيد الحياة".

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