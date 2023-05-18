مصر.. القبض على شخص بتهمة

2023/05/18 | 05:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، القبض على شخص "نشر صور ومقاطع فيديو خاصة بخطيبته السابقة على فيس بوك بقصد التشهير بسمعتها، وإرساله رسائل صوتية تضمنت سب وقذف وتهديد لها على حسابها الشخصى".

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