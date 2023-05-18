2023/05/18 | 06:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقريرا عن مدى نفوذ وتأثير الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورد بمقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفوذ محمد بن زايد.. صحيفة أمريكية تثير تفاعلا بمقال) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نفوذ محمد بن زايد.. صحيفة أمريكية تثير تفاعلا بمقال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).