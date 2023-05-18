مصر.. مقتل شخص في مشاجرة بسبب

2023/05/18 | 06:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة غريبة بمصر، قتل صاحب محل حلويات في مشاجرة بسبب خلاف على "قطعة كيك" اشترتها منه طفلة، في إحدى القرى بمحافظة القليوبية، وفقا لـ"وسائل إعلام محلية".

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