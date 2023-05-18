دلالة ظهور الأمير تركي الفيصل بالزي السعودي بمهرجان كان يثير تفاعلا

2023/05/18 | 07:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور لرئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائي في فرنسا.

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