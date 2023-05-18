للمرة الثانية.. رسام روسي يتهم مصممة مصرية بسرقة أعماله

2023/05/18 | 08:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للمرة الثانية، اتهم الفنان التشكيلي الروسي، غريغوري كوراسوف، مصممة الجرافيك المصرية، غادة والي، بسرقة تصميماته واستخدامها دون إذنه في حملة إعلانية لإحدى شركات المياه الغازية، ما أشعل حربا كلامية بين الجانبين.

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