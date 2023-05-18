الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع

2023/05/18 | 09:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

استقر الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوى له في 7 أسابيع الخميس، بعد مؤشرات إيجابية من الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي بشأن محادثات سقف الدين.

وأكد بايدن ومكارثي أمس الأربعاء عزمهما التوصل إلى اتفاق قريبا لرفع سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار، بعد أن اتفقا في اليوم السابق على إجراء مفاوضات مباشرة بعد تعثر استمر لأشهر.

وساعد ارتفاع مفاجئ في عوائد سندات الخزانة الدولار على الصعود، وظل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من العملات قرب ذروة سبعة أسابيع التي سجلها في الجلسة السابقة، ووصل في أحدث تداول إلى 102.86.

ويتعرض اليورو لضغوط جعلته قرب أدنى مستوى في 6 أسابيع عند 1.0841 دولار، ووصلت العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.08105 دولار أمس الأربعاء، وهو أدنى مستوى لها منذ الثالث من أبريل نيسان.

أما الين الياباني فوصل في أحدث التداولات إلى 137.50 للدولار، بعد انخفاضه بـ 1% تقريبا أمس الأربعاء.

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