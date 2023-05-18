العراق يتبوأ المرتبة الأولى بحجم الاستيراد من لبنان في 10 سنوات

2023/05/18 | 09:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن المركز اللبناني الدائم لتسويق المنتجات اللبنانية، اليوم الخميس، ان العراق تبوأ المرتبة الأولى بين دول العالم من حيث حجم الصادرات اللبنانية إليه خلال الـ10 سنوات الماضية.

وقال المركزي في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق تبوأ المرتبة الأولى بين دول العالم من حيث حجم الصادرات اللبنانية الى الاسواق العراقية خلال الـ10 سنوات الماضية من العام 2013 الى 2022".

واضاف ان "حجم الصادرات اللبنانية الى الأسواق العراقية وفقًا لإحصاء الجمارك اللبنانية، بلغ 1.795.562 مليار دولار مقابل استيراد 44.493 مليون دولار خلال الفترة من 2013 الى 2022 ".

واشار الى ان ذلك "يعود بربح صاف للبنان في ميزانه التجاري بلغ 1.751.069 مليار دولار بالرغم من الأحداث الأمنية التي مرت على العراق وسوريا وارتفاع كلفة النقل بشكل كبير".

وبحسب الإحصاءات الرسمية فإن أغلب الصادرات اللبنانية الى العراق هي من المحاصيل الزراعية والمنتجات الطبية.

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