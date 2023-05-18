نأتي نلتقط الصور ونغادر.. روتين غزة القاتم

2023/05/18 | 09:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صاح بلال نبهان بصوت أجش وعيناه حمراوان: "الصحفيون يأتون ويلتقطون الصور ويعودون إلى منازلهم!.يأتون ويلتقطون الصور ويعودون إلى المنزل."

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