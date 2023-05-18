تراجع اسعار النفط.. وبرنت يسجل 76.72 دولارا للبرميل

2023/05/18 | 09:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، وسط مخاوف بشأن وفرة المعروض، وذلك بعد ارتفاعها بنحو ثلاثة بالمئة خلال الجلسة السابقة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا إلى 76.72 دولار للبرميل.



كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا إلى 72.62 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو ثلاثة بالمئة يوم الأربعاء وسط تفاؤل إزاء الطلب على النفط ومفاوضات سقف الدين في الولايات المتحدة.

وتتعرض أسعار النفط لضغوط من بينها القفزة غير المتوقعة التي شهدتها مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي بسبب سحب جديد من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.



وزادت المخزونات خمسة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 12 مايو أيار إلى 467.6 مليون برميل مقابل توقعات بتراجع بواقع 900 ألف برميل في استطلاع لرويترز.

كما يراقب المستثمرون عن كثب التطورات المتعلقة بمفاوضات سقف الدين في الولايات المتحدة.

في غضون ذلك، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي يوم الأربعاء عزمهما التوصل إلى اتفاق قريبا لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار وتجنب تخلف الحكومة عن سداد التزاماتها لما سيكون لهذا من تداعيات كارثية.

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