2023/05/18 | 09:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، مقتل تاجر مخدرات خلال مواجهات مسلحة وضبط 10 كغم من مادة الكرستال المخدرة في محافظة البصرة. وذكر بيان للوزارة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل تاجر مخدرات خلال مواجهات مسلحة مع القوات الأمنية المركز الخبري الوطني.

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