2023/05/18 | 09:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قبل ساعات من فوز مانشستر سيتي الساحق على ريال مدريد في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، نشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” على تويتر رسما لدوري أبطال أوروبا يظهر أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قبل الخسارة..



يويفا يضع ريال مدريد في مواجهة انتر ميلان المركز الخبري الوطني.

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