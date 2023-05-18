مقتل تاجر مخدرات وضبط 10 كغم من الكريستال في البصرة

2023/05/18 | 09:54 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - امناعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، مقتل تاجر مخدرات وضبط 10 كغم من الكريستال في محافظة البصرة.

وذكرت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة من مديرية شؤون المخدرات في محافظة البصرة، تمكنت قوة من فرقة الرد السريع من قتل أحد تجار المخدرات في منطقة ابي الخصيب، وضبطت ١٠ كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة بعد نصب كمين محكم له".

واضافت ان "العمل الأمني المهني مستمر في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لتخليص بلدنا من خطر هذه الآفة".

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