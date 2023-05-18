"سوق السرّاجين" في بغداد.. صناعات متوارثة لفنانين بالفطرة

2023/05/18 | 09:58 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد "سوق السرّاجين" بشارع المتنبي في العاصمة العراقية أحد مراكز الصناعات الجلدية، وفيها تنتشر مئات الأحزمة والحقائب والآيات القرآنية والنقوش المصنوعة من الجلود.

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