منهم عرب.. الرئاسة التركية: زعماء هنئوا أردوغان

2023/05/18 | 10:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت الرئاسة التركي، الأربعاء، تلقي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان اتصالات هاتفية من عدد من القادة والزعماء للتهنئة بـ"نجاح" عملية الانتخابات التي شهدتها البلاد الشهر الجاري.

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