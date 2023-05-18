مسؤول صيني: لا حل سحريا لإنهاء الحرب في أوكرانيا

2023/05/18 | 10:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكين (أ ف ب) – أكد المبعوث الصيني الخاص لكييف لي هوي أن “لا حل سحريا للأزمة” فيما كرر دعواته الى روسيا واوكرانيا لبدء محادثات من أجل وقف الحرب، كما أعلنت بكين الخميس.امتنعت الصين، الحليفة الاستراتيجية لروسيا، عن إدانة الغزو الروسي لاوكرانيا وحاولت طرح نفسها كوسيط محايد يمكنه المساهمة في إنهاء النزاع.زار لي […]

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