الأمم المتحدة: أكثر من نصف سكان السودان بحاجة لمساعدات إنسانية

2023/05/18 | 10:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم (أ ف ب) – قدّرت الأمم المتحدة الأربعاء بنحو 25 مليون شخص عدد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية في السودان وبحوالى 3,03 مليارات دولار حجم المساعدات الطارئة الضرورية للبلاد والفارين من الحرب إلى البلدان المجاورة والذين يتوقع أن يتجاوز عددهم المليون هذا العام.تفاقمت الاحتياجات الإنسانية منذ اندلع نزاع دام في السودان في 15 نيسان/أبريل، […]

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