2023/05/18 | 10:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أظهرت بيانات تجارية أن العراق جاء ثاني أكبر مورد للنفط الخام للهند بعد روسيا في شهر نيسان الماضي، بعد أن كان الأول كأكبر مورد تقليدي نفطي لهذا البلد في السابق.

واطلعت "الاقتصاد نيوز"، على تلك البيانات وجاء فيها، أن "الهند الذي يعد ثالث أكبر اقتصاد في آسيا استورد نحو 1.9 مليون برميل يوميا من النفط الروسي في أبريل / نيسان بزيادة 4.4 بالمائة عن الشهر السابق وهو يمثل هذا حوالي خمسي مشتريات البلاد الإجمالية ليحتل بذلك المرتبة الاولى في إيرادات للهند".

ووفقا للبيانات، فإن العراق جاء ثانيا في إيرادات النفط الهندية في أبريل / نيسان، مبينة أن هذه الايرادات تراجعت 3.1 بالمئة عن الشهر السابق إلى أدنى مستوى في 4 أشهر لتصل عند 928.400 الف برميل يوميا، بينما تراجعت الواردات من السعودية التي جاءت ثالثا 11 بالمئة إلى 723.800 الف برميل يوميا".

وبقيت روسيا أكبر مورد للنفط للهند للشهر السادس على التوالي في أبريل / نيسان، تليها العراق والسعودية.

وأظهرت البيانات أن "انخفاض مشتريات النفط من الشرق الأوسط دفع حصة أوبك من واردات النفط الهندية إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 46٪".

وتشهد مصافي التكرير في الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، موجة شراء نفط روسية بعد أن تجنبت بعض الدول عمليات الشراء من روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتخلى عن المركز الأول ضمن أكبر موردي النفط للهند ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتخلى عن المركز الأول ضمن أكبر موردي النفط للهند ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).