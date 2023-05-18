2023/05/18 | 10:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، صدور حكم حضوري بحبس...

ظهرت المقالة الحبس لمسؤول في بلدية السماوة بتهمة الكسب غير المشروع أولاً على المسلة.

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