2023/05/18 | 10:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: يخطف الرئيس السوري بشار الأسد الأضواء في القمة العربية التي تعقد...

ظهرت المقالة صانع الحدث: الأسد يسرق الأضواء في القمة العربية أولاً على المسلة.

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