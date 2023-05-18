العراق يتفق مع السودان لاجراء زيارات قضائية متبادلة

2023/05/18 | 10:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اتفق العراق مع السودان، اليوم الخميس، على اجراء زيارات قضائية متبادلة.

وذكر بيان لمجلس القضاء، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم، السفير السوداني عبد الرحيم سر الختم”.

وأضاف البيان، أن “الجانبين بحثا التعاون القضائي والتمهيد لاجراء زيارات قضائية متبادلة بين البلدين”.

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