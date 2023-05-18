2023/05/18 | 10:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل شخص في ضربة صاروخية روسية على منشأة صناعية في مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا، فيما أثار حطام متساقط خلال غارة جوية حريقين في النواحي الشرقية من كييف، بينما توقفت حركة القطارات بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا، بعد انفجار هناك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجارات جديدة في مناطق أوكرانية وتوقف حركة القطارات في شبه جزيرة القرم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجارات جديدة في مناطق أوكرانية وتوقف حركة القطارات في شبه جزيرة القرم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).