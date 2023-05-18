2023/05/18 | 11:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر امني، اليوم الخميس، بانتشار كثيف للقوات الامنية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.وقال المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني/: إن “قوات حفظ النظام تنتشر بشكل كثيف في ساحة التحرير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتشار أمني كثيف في ساحة التحرير ومقترباتها المركز الخبري الوطني.

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