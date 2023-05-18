2023/05/18 | 11:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد وزير التجارة، أثير الغريري، اليوم الخميس، انه في هذا العام لدينا وفرة في محصول الحنطة.وقال الغريري خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة بابل وتابعه / المركز الخبري الوطني/: إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التجارة: لدينا وفرة بمحصول الحنطة هذا العام المركز الخبري الوطني.

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