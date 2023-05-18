2023/05/18 | 11:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أطلق تطبيق “واتساب” (WhatsApp) -المملوك لشركة “ميتا” (Meta)- ميزة لطالما...

ظهرت المقالة تعلم كيفية تفعيل أهم ميزة انتظرها مستخدمو واتساب لحماية المحادثات من المتطفلين أولاً على المسلة.

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