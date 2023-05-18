بالأرقام.. عدد الإعدامات المنفذة بالسعودية ومصر ومن يتصدر قائمة العفو الدولية بـ2022؟

2023/05/18 | 11:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي حول الاستخدام العالمي لعقوبة الإعدام في عام 2022، وأظهر التقرير ارتفاعا حادا في عدد الأشخاص الذي عُرفوا بتنفيذ الإعدام بحقهم بجميع أنحاء العالم، بما في ذلك زيادة كبيرة في عمليات الإعدام بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات.

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