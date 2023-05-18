2023/05/18 | 11:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تكشف مواعيد إنجاز و إعادة تأهيل مستشفيات بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تكشف مواعيد إنجاز و إعادة تأهيل مستشفيات بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تكشف مواعيد إنجاز و إعادة تأهيل مستشفيات بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).