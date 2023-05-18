2023/05/18 | 11:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اصدرت محكمة جنايات واسط ، اليوم الخميس ، أحكاماً مختلفة بحق مجرمين عن جرائم تجارة وتعاطي المخدرات.وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى، تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “محكمة جنايات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القضاء يصدر احكاما مختلفة بحق تجار ومتعاطي المخدرات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يصدر احكاما مختلفة بحق تجار ومتعاطي المخدرات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يصدر احكاما مختلفة بحق تجار ومتعاطي المخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).