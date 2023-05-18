نائب يوجه دعوة إلى السوداني تتعلق بسلم الرواتب

2023/05/18 | 11:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

دعا عضو لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم أحمد صلال البدري، الخميس، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى إقامة مؤتمر صحفي يبيّن فيه مراحل العمل في مشروع قانون تعديل سلم الرواتب.

وقال البدري: "خاطبنا مجلس الوزراء بشأن مشروع القانون ووصلتنا أجوبة على اعتبار أن هناك لجنة مشكلة ووصل العمل فيها على إنجاز التعديل لنسبة 80%"، داعياً السوداني إلى "إقامة مؤتمر صحفي يبين لكل شرائح الموظفين مراحل العمل في مشروع قانون تعديل سلم الرواتب".

وأضاف البدري، أن "مجلس النواب يعد القانون حيوياً وإيجابياً إن صدر التعديل بقرار من مجلس الوزراء" مبيناً أنَّ "مشروع قانون الموازنة منفصل عن سلم الرواتب".

وأشار النائب عن دولة القانون إلى أن "الجميع يترقب قانون سلم الرواتب لتجسيد العدالة وتقليص الفوارق بين الموظفين"، بحسب الصحيفة الرسمية.

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