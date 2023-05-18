اعتقال 6 متهمين بجريمة الإرهاب في صلاح الدين

2023/05/18 | 11:57 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - امنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على ستة متهمين مطلوبين وفق جريمة الارهاب في محافظة صلاح الدين.

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