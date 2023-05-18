القضاء الاعلى: العراق شهد كل ساعة 6 حالات طلاق خلال الشهر الماضي

2023/05/18 | 12:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس،

احصائية بعقود الزواج، وحالات الطلاق

لشهر نيسان الماضي.





وبحسب الاحصائية الصادرة عن القضاء

الاعلى وتنشرها وكالة نون ، فان "العراق

شهد كل ساعة 6 حالات طلاق اي ما

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