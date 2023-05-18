2023/05/18 | 12:02 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نشر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس،
لشهر نيسان الماضي.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء الاعلى: العراق شهد كل ساعة 6 حالات طلاق خلال الشهر الماضي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
احصائية بعقود الزواج، وحالات الطلاق
لشهر نيسان الماضي.
وبحسب الاحصائية الصادرة عن القضاء
الاعلى وتنشرها وكالة نون ، فان "العراق
شهد كل ساعة 6 حالات طلاق اي ما
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء الاعلى: العراق شهد كل ساعة 6 حالات طلاق خلال الشهر الماضي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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