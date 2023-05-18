تسجيل هزة أرضية في الكوت

2023/05/18 | 12:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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سجلت المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، حدوث هزة أرضية في محافظة واسط.

وذكرت الهيئة، في تقرير لها عن الهزة، أن “الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 01:40:20 صباح هذا اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3) درجات حيث تبعد (60) كم شمال غرب الكوت من محافظة واسط”.

وأكدت: “تم الشعور بها من قبل المواطنين في منطقتي الزبيدية والصويرة ولم تردنا اي خسائر تذكر.



وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى”.

ودعت الهيئة، المواطنين إلى “أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي”.

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