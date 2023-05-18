2023/05/18 | 12:15 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 7IqFcFZMY40
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بدء توافد محاضري الرصافة الثالثة إلى التحرير للمطالبة بتثبيتهم | اخبار المنتصف 2023/5/18) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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