بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا.. أي مستقبل ينتظر أنشيلوتي مع ريال مدريد؟

2023/05/18 | 12:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لن يعزز الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، سيرته الذاتية الزاخرة، على الأقل هذا الموسم، إذ أقصي المدرب الأكثر تتويجا في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم (4) مع فريقه ريال مدريد الإسباني، الأربعاء، من نصف النهائي، لكن مستقبله القريب يبدو داخل أسوار النادي الملكي.

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