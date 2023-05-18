2023/05/18 | 12:50 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mH_Scwgycww

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حنين الزوج الى حياة العزوبية مع الباحثة النفسية الدكتورة ابتهار الطائي) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حنين الزوج الى حياة العزوبية مع الباحثة النفسية الدكتورة ابتهار الطائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).