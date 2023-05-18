مطلوب دولياً.. اعتقال

2023/05/18 | 13:03 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية شرطة الإنتربول في وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على شخص لاتهامه بتهريب المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوربي.

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