مجلس الوزراء يجري تعديلاً على الموازنة ويعيد إرسالها إلى البرلمان

2023/05/18 | 13:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، الخميس، عن إجراء مجلس الوزراء تعديلاً على الموازنة، وإعادة إرسالها إلى البرلمان.

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