إطلاق تمويل رواتب الموظفين

2023/05/18 | 13:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة المالية، الخميس، مباشرة دائرة المحاسبة بإطلاق تمويلات الرواتب لشهر آيار الحالي اعتباراً من اليوم.

وأضافت الوزارة في بيان، أن "ذلك جاء بعد استكمال جميع الإجراءات المتصلة بعملية تنظيم الصرف".

ودعت الوزارة، "جميع وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة والمحافظات الالتزام بمتطلبات التمويل الشهري، مع مراعاة الالتزام بجدول تمويل الرواتب المعتمد".

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