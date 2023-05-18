2023/05/18 | 13:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة المالية ، اليوم الخميس ، المباشرة بإطلاق تمويلات الرواتب لشهر آيار الحالي.وذكر بيان للوزارة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “دائرة المحاسبة في وزارة المالية تباشر بإطلاق تمويلات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية تباشر بإطلاق تمويلات رواتب شهر أيار الحالي المركز الخبري الوطني.

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