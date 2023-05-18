2023/05/18 | 13:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية، اليوم الخميس، أرتفاعاً لتسجل أكثر من 275 مليون دولار. وبحسب جدول نافذة بيع العملة، تابعه / المركز الخبري الوطني/، فأن المركزي باع خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع مبيعات البنك المركزي خلال هذا اليوم المركز الخبري الوطني.

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