2023/05/18 | 13:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تشهد بغداد اجتماعا جديداً بين مسؤولي ايران ومصر، وبمستوى أعلى...

ظهرت المقالة بغداد ترسي قواعد تفاهمات بين القاهرة وطهران أولاً على المسلة.

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