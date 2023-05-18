2023/05/18 | 13:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، الإطاحة بمتهم خطير بتهريب المهاجرين إلى...

ظهرت المقالة الامن العراقي يعتقل أخطر المتهمين بتهريب المهاجرين إلى الاتحاد الأوربي أولاً على المسلة.

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