"دق ناقوس الخطر".. العالم يقترب من تجاوز عتبة الاحتباس الحراري الحرجة

2023/05/18 | 13:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُتوقّعٌ أن يتجاوز العالم عتبة مناخية حاسمة لأول مرة في السنوات الخمس المقبلة، وفق ما أفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وذلك نتيجة تراكم التلوث الذي يحبس الحرارة وظاهرة "إل نينيو" المرتقبة.

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