2023/05/18 | 13:35 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ميسان.. السوق الكبير - ناس وناس م٦ - الحلقة ١٨) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: vz60rGmRUG4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ميسان.. السوق الكبير - ناس وناس م٦ - الحلقة ١٨) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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