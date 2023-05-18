2023/05/18 | 13:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، المباشرة بإطلاق تمويلات الرواتب لشهر أيار الحالي.

وذكر بيان للمالية أن “دائرة المحاسبة في وزارة المالية باشرت إطلاق تمويلات الرواتب للشهر الحالي اعتبارا اليوم وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات المتصلة بعملية تنظيم الصرف”.

ودعت الوزارة “جميع وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة والمحافظات الالتزام بمتطلبات التمويل الشهري، مع مراعاة الالتزام بجدول تمويل الرواتب المعتمد”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المباشرة بإطلاق تمويلات الرواتب لشهر أيار الحالي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المباشرة بإطلاق تمويلات الرواتب لشهر أيار الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).