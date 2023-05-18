الاتحاد الدولي لكرة القدم: المنتخبات بمونديال 2026 ستقيم في تجمعات إقليمية

2023/05/18 | 13:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوس انجليس (أ ف ب) – قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو الأربعاء إن المنتخبات المشاركة في مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ستتمركز في “تجمعات إقليمية” خلال الأدوار الأولى لتسهيل السفر.وقال إنفانتينو في حديثه في لوس أنجليس للكشف عن الشعار والعلامة التجارية الرسمية للبطولة أن “التحديات ستكون كل الخدمات […]

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