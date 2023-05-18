استحقاقات مؤجلة في إنتظار رجال دولة – علي مارد الأسدي

2023/05/18 | 13:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي مارد الأسدي لنتكلم بصراحة شديدة، ان كانت هنالك نية في المستقبل لإصلاح وتنشيط وتحرير منظومة الاقتصاد العراقي، وقبل ان يفوت الأوان بغروب عصر النفط، يجب اولًا أن تكون البداية بإجراء معالجات تنفيذية وتشريعية جذرية في البنية الإدارية والمالية للقطاع الحكومي، حتى تنتهي بإصلاح قانون الموازنة الذي صار يتضمن اليوم الكثير من الترهل والاعباء المالية […]

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